Меркель и Зеленский приехали в Елисейский дворец — видео

Канцлер Германии Ангела Меркель первая прибыла в Елисейский дворец, где сегодня состоится встреча "нормандской четвёрки". Лайф публикует кадры с места событий.

Вслед за Меркель приехал президент Незалежной Владимир Зеленский. Позже обоих лидеров встретил Эмманюэль Макрон. У входа во дворец журналисты спросили президента Украины, на какой успех он рассчитывает, однако вопрос остался без ответа.

Отмечается, что канцлер ФРГ прибыла к месту переговоров на Mercedes-Benz, а Зеленский на Renault. Владимир Путин уже традиционно приедет на Aurus.

Напомним, сегодня, девятого декабря, после длительного перерыва в Париже состоится встреча "нормандской четвёрки" — президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.