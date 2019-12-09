В Лондоне проходят слушания по долгу Украины перед Россией

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в три миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Великобритании.

Уточняется, что заседания продолжатся до 12 декабря, на них будут рассмотрены выдвинутые двумя странами требования.

Напомним, в марте 2017 года Минфин РФ выиграл иск о взыскании задолженности с Киева в три миллиарда рублей. Однако Украина заявила, что долг страны перед РФ не является суверенным. В 2018 году апелляционный суд Англии вынес решение по жалобе Украины, признав правомерным отказ страны, после чего Россия обжаловала это решение в Верховном суде Великобритании.