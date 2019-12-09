Соседи рассказали об умерших в Удмуртии мальчике-инвалиде и его матери

После того как женщина скончалась от хронической болезни, её тринадцатилетний сын, страдающий ДЦП, ещё неделю прожил в квартире с её телом. Помощи он не дождался.

Соседи рассказали о погибшей в городе Можге в Удмуртии семье — мальчике-инвалиде и его матери. Об этом сообщает телеканал "360".

— Мы здоровались, женщина адекватная, нормальная, с алкоголем я у неё проблем не видела. Обычная женщина. В принципе, затворнический образ жизни они вели. Ребёнка она иногда выводила во двор на скамеечку посидеть, свежим воздухом подышать, — говорит собеседница телеканала.

Женщина воспитывала сына одна. Соседи не сразу заметили неладное, потому что были заняты повседневными делами.

По словам жителей дома, мальчик иногда стучал ручкой двери. Соседи заподозрили проблемы, когда не услышали привычного звука в течение некоторого времени.

Тревогу также забили педагоги, которые занимались с больным ребёнком на дому. Они приходили дважды. В первый раз решили, что мать с сыном куда-то уехали, не предупредив, но, когда дверь им не открыли во второй раз, позвонили в полицию.

Напомним, тела матери и её сына обнаружили в одной из квартир Можги 6 декабря. Мать умерла от хронического заболевания, а тринадцатилетний мальчик, страдающий ДЦП и эпилепсией, ещё неделю пытался выжить. На кухне он открыл кран, чтобы попить, но выпал из коляски на пол.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося, а СКР возбудил уголовное дело о халатности, которая по неосторожности повлекла тяжкий вред здоровью или смерть человека. Проверки начали также в прокуратуре и Министерстве соцзащиты республики.