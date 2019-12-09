Сына экс-полицейского арестовали за наезд на группу детей в Нижнем Новгороде

Сам виновник смертельной аварии просил оставить его под домашним арестом в квартире отца.

Участнику резонансного ДТП Виктору Пильганову, который сбил на тротуаре группу школьников, шедших в театр, суд избрал меру пресечения. Сына генерала, которого до этого дважды лишали прав, отправили в СИЗО на два месяца.

Сам обвиняемый просил оставить его под домашним арестом в квартире отца. Он ссылался на наличие несовершеннолетнего ребёнка, за которым будет отсутствовать должный надзор, а также утверждал, что ходатайство об аресте якобы составлено с нарушением.

Тем не менее суд встал на сторону следствия, заключив Пильганова под стражу до 6 февраля.

Напомним, Виктор Пильганов — сын бывшего замначальника областного УМВД РФ Александра Пильганова. Вечером 7 декабря он наехал на группу школьников с учителями, в результате ДТП погибла женщина и девять детей пострадали. Сам генерал-майор юстиции в момент ДТП находился на пассажирском сиденье.