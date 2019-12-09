Сына Валерии вместе с девушкой положили в больницу в Москве

Публикуя серию фото из палаты, он отметил, что в ближайшее время подписчиков ждут кадры только из этой локации.

Сына певицы Валерии Арсения Шульгина вместе с девушкой положили в столичную больницу после ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом юноша рассказал в своём инстаграме.

— Пока что будем лежать в больнице, — написал он в сториз.

Публикуя серию фото из палаты, он отметил, что в ближайшее время подписчиков ждут кадры только из этой локации. При этом он не уточнил, как долго будет находиться в больнице.

Арсений посетовал, что происшествие застало его не вовремя и теперь справляться с накопившейся работой ему придётся прямо на больничной койке.

Лайф сообщал, что 8 декабря младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, попал в больницу после аварии в Ленинградской области. В момент происшествия за рулём была девушка Арсения, которую тот собирался познакомить с мамой. Возлюбленная юноши пострадала сильнее всех — у неё перелом. Сам Арсений поранил лицо, а его приятели отделались ушибами и кровоподтёками.