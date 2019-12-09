Синоптики обещают погодные аномалии по всей России

По словам специалистов, в ряде регионов температура воздуха превысит климатическую норму на 16 градусов.

Синоптики Гидрометцентра России рассказали об аномальных для декабря температурах, сильно превышающих климатическую норму. Об этом сообщает НСН.

Уточняется, что такая аномалия сохранится в большинстве регионов России в ближайшие дни. По данным специалистов, в некоторых районах температура воздуха превысила норму на 16 градусов.

Впрочем, Роман Вильфанд, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра, опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о морозе до –34 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января.

— Любой прогноз за пределами семи дней может быть ошибочен. Есть вещи, которые противоречат науке. Есть теоремы, которые доказывают, что прогнозировать по дням за две недели нельзя, — сказал он.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима.