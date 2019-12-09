Синоптики обещают погодные аномалии по всей России

Синоптики Гидрометцентра России рассказали об аномальных для декабря температурах, сильно превышающих климатическую норму. Об этом сообщает НСН.
Уточняется, что такая аномалия сохранится в большинстве регионов России в ближайшие дни. По данным специалистов, в некоторых районах температура воздуха превысила норму на 16 градусов.
Впрочем, Роман Вильфанд, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра, опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о морозе до –34 градусов в ночь с 31 декабря на 1 января.
— Любой прогноз за пределами семи дней может быть ошибочен. Есть вещи, которые противоречат науке. Есть теоремы, которые доказывают, что прогнозировать по дням за две недели нельзя, — сказал он.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима.
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