Челябинские власти ответили на просьбу о выходном 31 декабря

Уже шесть регионов РФ официально сделали последний день года выходным, ещё в ряде областей только обсуждают эту инициативу.

Власти Челябинской области не будут делать 31 декабря выходным днём. При этом, если работодатели решат отпустить своих сотрудников на каникулы на день раньше, в правительстве региона такие инициативы поддержат.

— Мы можем перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря в подведомственных организациях. Но возникает вопрос удобства для работников внебюджетной сферы, для кого 31-е останется рабочим днём, — сказал "URA.ru" пресс-секретарь губернатора области Сергей Зюсь. — Детские сады и школы работать не будут, учреждения здравоохранения будут работать по графику выходного дня. Насколько это правильно?

По его словам, наиболее разумным в этой ситуации станет "лояльный подход работодателей и гибкий график работы".

Уже шесть регионов РФ официально сделали 31 декабря выходным днём — Крым, Томская, Псковская и Кировская области, Ставрополье и Карачаево-Черкесия. В ряде областей власти только обсуждают с населением эту инициативу.