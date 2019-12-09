Путин и Зеленский сядут напротив. Лайф узнал, как пройдёт встреча "четвёрки"

Встреча лидеров "нормандской четвёрки" пройдёт в зале "Мюрат" Елисейского дворца. Лайф публикует кадры с места событий.

Как стало известно Лайфу, во время переговоров президент РФ Владимир Путин будет сидеть напротив украинского коллеги Владимира Зеленского. Эмманюэль Макрон займёт место справа от российского лидера, а канцлер ФРГ Ангела Меркель — слева.

Ранее сообщалось, что в Париже начались двусторонние встречи лидеров "нормандской четвёрки".

Напомним, "нормандский формат" существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.