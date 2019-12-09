Стали известны все номинанты премии "Золотой глобус — 2020"

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Фото © Gettyimages

Организаторы американской кинопремии "Золотой глобус" представили полный перечень претендентов на обладание статуэткой. Список номинантов опубликовали на сайте организации.

За победу в категории "Лучший драматический фильм" будут бороться картины "Ирландец", "Джокер", "Брачная история", "1917" и "Два Папы".

На звание лучшего режиссёра претендуют Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино.

Актёром, исполнившим лучшую мужскую роль в драматическом фильме, может стать Хоакин Феникс, Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Джонатан Прайс или Кристиан Бэйл. В женской версии номинации среди претенденток отметили кандидатуры Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Синтии Эриво, Сирши Ронан и Рене Зеллвегер.

Полный список лауреатов премии:

Лучший драматический фильм

  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Брачная история"
  • "1917"
  • "Два Папы"

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

  • "Однажды... в Голливуде"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Достать ножи"
  • "Рокетмен"
  • "Меня зовут Долемайт"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Прощание"
  • "Отверженные"
  • "Боль и слава"
  • "Паразиты"
  • "Портрет девушки в огне"

Лучший режиссёр

  • Тодд Филлипс ("Джокер")
  • Пон Чжун Хо​​​​​​ ("Паразиты")
  • Сэм Мендес ("1917")
  • Мартин Скорсезе ("Ирландец")
  • Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде")

Лучший сценарий

  • "Брачная история"
  • "Паразиты"
  • "Два папы"
  • "Однажды... в Голливуде"
  • "Ирландец"

Лучший анимационный фильм

  • "Холодное сердце — 2"
  • "Как приручить дракона — 3"
  • "Король Лев"
  • "Потерянное звено"
  • "История игрушек — 4"

Лучший минисериал или телефильм

  • "Чернобыль"
  • "Фосси/Вердон"
  • "Невероятное"
  • "Уловка-22"
  • "Самый громкий голос"

Лучший драматический сериал

  • "Корона"
  • "Наследники"
  • "Утреннее шоу"
  • "Убивая Еву"
  • "Большая маленькая ложь"

Лучший комедийный сериал

  • "Барри"
  • "Дрянь"
  • "Метод Комински"
  • "Удивительная миссис Мейзел"
  • "Политик"

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

  • Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")
  • Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде")
  • Дэниэл Крэйг ("Достать ножи")
  • Тэрон Эджертон ("Рокетмен")
  • Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Антонио Бандерас ("Боль и слава")
  • Адам Драйвер ("Брачная история")
  • Джонатан Прайс ("Два Папы")
  • Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
  • Шарлиз Терон ("Скандал")
  • Синтия Эриво ("Гарриет")
  • Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
  • Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

  • Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?")
  • Эмма Томпсон ("В прямом эфире")
  • Аквафина (настоящее имя — Нора Лам; "Прощание")
  • Ана де Армас ("Достать ножи")
  • Бини Фелдштейн ("Образование")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
  • Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
  • Джо Пеши ("Ирландец")
  • Аль Пачино ("Ирландец")
  • Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Лучшая женская роль второго плана

  • Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")
  • Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
  • Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках")
  • Лора Дерн ("Брачная история")
  • Марго Робби ("Скандал")
  • Лучшая мужская роль в минисериале
  • Джаред Харрис ("Чернобыль")
  • Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон")
  • Рассел Кроу ("Самый громкий голос")
  • Саша Барон Коэн ("Шпион")
  • Крис Эбботт ("Уловка-22")

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Рами Малек ("Мистер Робот")
  • Кит Харингтон ("Игра престолов")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Брайан Кокс ("Наследники")
  • Тобайас Мензис ("Корона")

Лучшая мужская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме

  • Стеллан Скарсгард ("Чернобыль")
  • Киран Калкин ("Наследники")
  • Алан Аркин ("Метод Комински")
  • Эндрю Скотт ("Дрянь")
  • Генри Уинклер ("Барри")

Лучшая женская роль в минисериале

  • Кейтлин Дивер ("Невероятное")
  • Джои Кинг ("Притворство")
  • Хелен Миррен ("Екатерина Великая")
  • Мерритт Уивер ("Невероятное")
  • Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
  • Оливия Колман ("Корона")
  • Джоди Комер ("Убивая Еву")
  • Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
  • Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучшая женская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме

  • Патриша Аркетт ("Притворство")
  • Хелена Бонэм Картер ("Корона")
  • Тони Коллетт ("Невероятное")
  • Мэрил Стрип ("Большая маленькая ложь")
  • Эмили Уотсон ("Чернобыль")

Ранее Лайф писал, что Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала фильмом года картину "Паразиты".

Автор:
СА
София Алабина
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