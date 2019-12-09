Стали известны все номинанты премии "Золотой глобус — 2020"

Организаторы американской кинопремии "Золотой глобус" представили полный перечень претендентов на обладание статуэткой. Список номинантов опубликовали на сайте организации.
За победу в категории "Лучший драматический фильм" будут бороться картины "Ирландец", "Джокер", "Брачная история", "1917" и "Два Папы".
На звание лучшего режиссёра претендуют Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино.
Актёром, исполнившим лучшую мужскую роль в драматическом фильме, может стать Хоакин Феникс, Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Джонатан Прайс или Кристиан Бэйл. В женской версии номинации среди претенденток отметили кандидатуры Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Синтии Эриво, Сирши Ронан и Рене Зеллвегер.
Лучший драматический фильм
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Брачная история"
- "1917"
- "Два Папы"
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
- "Однажды... в Голливуде"
- "Кролик Джоджо"
- "Достать ножи"
- "Рокетмен"
- "Меня зовут Долемайт"
Лучший фильм на иностранном языке
- "Прощание"
- "Отверженные"
- "Боль и слава"
- "Паразиты"
- "Портрет девушки в огне"
Лучший режиссёр
- Тодд Филлипс ("Джокер")
- Пон Чжун Хо ("Паразиты")
- Сэм Мендес ("1917")
- Мартин Скорсезе ("Ирландец")
- Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде")
Лучший сценарий
- "Брачная история"
- "Паразиты"
- "Два папы"
- "Однажды... в Голливуде"
- "Ирландец"
Лучший анимационный фильм
- "Холодное сердце — 2"
- "Как приручить дракона — 3"
- "Король Лев"
- "Потерянное звено"
- "История игрушек — 4"
Лучший минисериал или телефильм
- "Чернобыль"
- "Фосси/Вердон"
- "Невероятное"
- "Уловка-22"
- "Самый громкий голос"
Лучший драматический сериал
- "Корона"
- "Наследники"
- "Утреннее шоу"
- "Убивая Еву"
- "Большая маленькая ложь"
Лучший комедийный сериал
- "Барри"
- "Дрянь"
- "Метод Комински"
- "Удивительная миссис Мейзел"
- "Политик"
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле
- Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")
- Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде")
- Дэниэл Крэйг ("Достать ножи")
- Тэрон Эджертон ("Рокетмен")
- Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Антонио Бандерас ("Боль и слава")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Джонатан Прайс ("Два Папы")
- Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari")
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
- Шарлиз Терон ("Скандал")
- Синтия Эриво ("Гарриет")
- Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
- Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле
- Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?")
- Эмма Томпсон ("В прямом эфире")
- Аквафина (настоящее имя — Нора Лам; "Прощание")
- Ана де Армас ("Достать ножи")
- Бини Фелдштейн ("Образование")
Лучшая мужская роль второго плана
- Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
- Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")
- Джо Пеши ("Ирландец")
- Аль Пачино ("Ирландец")
- Энтони Хопкинс ("Два Папы")
Лучшая женская роль второго плана
- Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")
- Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
- Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках")
- Лора Дерн ("Брачная история")
- Марго Робби ("Скандал")
- Лучшая мужская роль в минисериале
- Джаред Харрис ("Чернобыль")
- Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон")
- Рассел Кроу ("Самый громкий голос")
- Саша Барон Коэн ("Шпион")
- Крис Эбботт ("Уловка-22")
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Рами Малек ("Мистер Робот")
- Кит Харингтон ("Игра престолов")
- Билли Портер ("Поза")
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Тобайас Мензис ("Корона")
Лучшая мужская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме
- Стеллан Скарсгард ("Чернобыль")
- Киран Калкин ("Наследники")
- Алан Аркин ("Метод Комински")
- Эндрю Скотт ("Дрянь")
- Генри Уинклер ("Барри")
Лучшая женская роль в минисериале
- Кейтлин Дивер ("Невероятное")
- Джои Кинг ("Притворство")
- Хелен Миррен ("Екатерина Великая")
- Мерритт Уивер ("Невероятное")
- Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
- Оливия Колман ("Корона")
- Джоди Комер ("Убивая Еву")
- Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")
Лучшая женская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме
- Патриша Аркетт ("Притворство")
- Хелена Бонэм Картер ("Корона")
- Тони Коллетт ("Невероятное")
- Мэрил Стрип ("Большая маленькая ложь")
- Эмили Уотсон ("Чернобыль")
Ранее Лайф писал, что Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала фильмом года картину "Паразиты".