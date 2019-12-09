Президент ОКР: Санкции WADA против России носят неадекватный характер

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал санкции WADA против российских спортсменов неадекватными.

— Санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Мы сделаем всё, чтобы Россия в Токио выступила под цветами российского триколора, — сказал Поздняков на пресс-конференции, посвящённой решению WADA.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российские спортивные федерации на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.