"Лейтенант Бонд" из Марий Эл на ходу запрыгнул в авто с пьяным подростком

16-летний нарушитель был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Марий Эл сотрудник ДПС запрыгнул в движущийся автомобиль и остановил пьяного 16-летнего подростка за рулём. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Уточняется, что дорожно-патрульная служба заметила ВАЗ, который занесло на дороге. Затем автомобиль продолжил движение, а сотрудники ДПС начали его преследование. После того как машина всё-таки остановилась, один из инспекторов направился к ней.

— В этот момент автомобиль резко начал движение, и полицейским было принято решение запрыгнуть в салон автомобиля, чтобы остановить правонарушителя... Андрей Иванов смог удержаться и через некоторое время остановить транспортное средство, — говорится в сообщении.

Подросток был задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.