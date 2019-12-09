Участник незаконной акции в Москве Малышевский приговорён к трём годам колонии

Его признали виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья".

Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии участника незаконной акции 27 июля Эдуарда Малышевского, который после задержания разбил стекло в автозаке, упавшее на сотрудника правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС.

— Назначить Эдуарду Малышевскому наказание в виде трёх лет колонии общего режима, — сказал судья. Подсудимый был признан виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья".

Судья отметил, что суд учёл наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери как смягчающее обстоятельство, но пришёл к выводу о невозможности исправления мужчины без изоляции от общества.

Адвокат Малышевского Александр Альдаев заявил, что защита обжалует приговор, поскольку ранее мужчина уже был признан судом виновным в административном правонарушении и отбыл арест.

— Получается, что он наказан дважды за одно и то же. Это противоречит законодательству, — указал адвокат.

Напомним, 27 июля не прошедшие отбор из-за ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах кандидаты в депутаты в Мосгордуму вывели сторонников на несанкционированный протест, обернувшийся массовыми беспорядками, в некоторых случаях — столкновениями с полицией. Было арестовано более десяти человек.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, распыливший баллончик в лица полицейских на несогласованной акции, получил три года колонии общего режима. Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму.