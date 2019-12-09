Дзюба и Семак исполнили мечту мальчика из хосписа и встретились с ним — видео

Футболисты "Зенита" Артём Дзюба и Сергей Семак исполнили мечту 11-летнего Кирилла из детского хосписа, мечтающего встретиться со спортсменами. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Мальчик побывал на базе "Зенита", где сам Семак провёл ему экскурсию, после чего футболисты подарили Кириллу разные сувениры на память о встрече. И, конечно же, не обошлось без фотографий.

По данным телеграм-канала, мечта ребёнка исполнилась благодаря его родителям, оставившим соответствующую заявку на сайте хосписа.