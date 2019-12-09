Учёные доказали, что потребление алкоголя повышает риск развития рака

Один бокал спиртного в день на протяжении десяти лет на пять процентов увеличивает шансы на появление онкологии.

Учёные из США и Японии установили, что потребление даже лёгкого алкоголя повышает риск заболевания раком, такие данные опубликованы в журнале MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные 63,2 тысячи пациентов онкологических диспансеров и такое же количество здоровых людей, они рассказали, сколько пьют алкоголя в день и как долго.

Оказалось, что те, кто не употребляет спиртное вообще, реже заболевают раком. Даже умеренное распитие алкогольных напитков повышает шансы на развитие онкологии. Так, бокал спиртного в день (23 грамма этанола) в течение десяти лет или два бокала в течение пяти лет увеличивает риск заболевания на 5%.

Один из авторов исследования, профессор Токийского университета Масаеши Заицу подчеркнул, что в современных условиях, когда столь велики шансы получить рак, необходимо просвещать население о связи болезни с алкоголем.