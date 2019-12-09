Вышел трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

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Вышел трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники", он появился на ютуб-канале Sony Pictures.

Картина выйдет в прокат в России 9 июля 2020 года.

Ленту снял режиссёр Джейсон Райтман, его отец Айван прославился первыми двумя частями культового фильма "Охотники за привидениями".

Ранее он заявил, что не будет принимать активного участия в съёмках, и раскрыл первые детали премьеры. А вот актёрский состав может приятно удивить фанатов "Охотников за привидениями", ведь уже известно, что роли в фильме исполнят уже знакомые Сигурни Уивер, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд.

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