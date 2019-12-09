В Париже завершилась четырёхсторонняя встреча в "нормандском формате"

В Париже завершилась встреча в "нормандском формате" с участием президентов России, Украины и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

Переговоры лидеров стран начались в 17:20 (19:20 мск) и продолжались более двух часов.

Теперь Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Лидеры четырёх стран ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Последняя встреча "четвёрки" состоялась осенью 2016 года.