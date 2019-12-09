Переговоры "нормандской четвёрки" прервали ради встречи Путина и Зеленского

Встречу лидеров стран "нормандской четвёрки" прервали ради переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщили в офисе главы Незалежной.

Отмечается, что после двусторонней встречи глав двух стран переговоры "четвёрки" будут возобновлены за ужином.

В пресс-службе Елисейского дворца подчеркнули, что Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию, которая будет принята по итогам переговоров.

Напомним, сегодня в Париже проходит встреча лидеров стран "нормандской четвёрки". Ранее Владимир Путин и Владимир Зеленский начали первую двустороннюю встречу.