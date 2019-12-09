Университет Дамаска запретил приходить на занятия в традиционной арабской одежде

Руководство Дамасского университета в Сирии запретило студентам приходить на занятия в традиционной арабской одежде, об этом сообщает радиостанция Sham FM со ссылкой на циркуляр, подписанный ректором университета Мухаммадом Кабакиби.

В документе говорится, что учащиеся не могут приходить в "неподобающей" одежде, под запрет попали также и шорты.

— Просьба к охранникам университета не впускать студентов в несоответствующей образу студента Дамасского университета одежде: никабе, шортах, галабее, спортивной одежде и им подобных, — отмечается в сообщении.

Никаб — это традиционное одеяние женщины арабского мира, которое полностью скрывает лицо, оставляя лишь прорезь для глаз, а галабея — национальная одежда народов Северной и Центральной Африки, длинная мужская рубаха без ворота с широкими рукавами.

В прошлом году в Дании запретили носить головные уборы, закрывающие лицо, в том числе никабы и бурки, и даже оштрафовали женщину, появившуюся в таком виде в общественном месте.