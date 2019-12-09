Аэропорт Внуково с 10 декабря не будет принимать электронные посадочные талоны

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать электронные посадочные талоны, об этом говорится в сообщении компании "Победа".
После онлайн-регистрации вылетающим пассажирам необходимо распечатать документ самостоятельно или обратиться на стойки к сотрудникам.
Пресс-служба воздушной гавани причины подобного решения пока не прокоментировала.
В сентябре 2017 года Минтранс утвердил использование электронных посадочных талонов, а с 24 февраля 2019-го эти правила вступили в действие.
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