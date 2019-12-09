Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский подчеркнул, что это намеренно сделано во время проведения "нормандского саммита".

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя", об этом сообщило постоянное представительство Незалежной.

По данным украинских дипломатов, за принятие документа проголосовали 63 страны, в том числе США, Германия, Франция, Италия, против — 19, например Белоруссия, Китай, Сербия и Киргизия.

В тексте документа содержится требование о "прекращении временной оккупации территории Украины" и "выводе войск", также осуждается содержание ядерной инфраструктуры на полуострове. Авторы рекомендуют "воздержаться от визитов в Крым" без согласования с Незалежной.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, отметил, что принятие подобной резолюции именно во время проведения форума "нормандской четвёрки" призвано помешать конструктивным решениям.

— Сам украинский президент, кстати, в ходе подготовки сегодняшней встречи наговорил нам, да и всем остальным, много всего позитивного и внушающего надежду. И уж, во всяком случае, абсолютно не стыкующегося по духу с той "агиткой", которая выносится сейчас на ваше рассмотрение представительством Украины, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже проходит саммит в "нормандском формате", на котором присутствуют лидеры России, Украины, Франции и Германии. Президент РФ Владимир Путин и глава Незалежной Владимир Зеленский начали переговоры в двустороннем формате.