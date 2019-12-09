Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации" Крыма

685

Фото © Flickr / Patrick Gruban

Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский подчеркнул, что это намеренно сделано во время проведения "нормандского саммита".

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя", об этом сообщило постоянное представительство Незалежной.

По данным украинских дипломатов, за принятие документа проголосовали 63 страны, в том числе США, Германия, Франция, Италия, против — 19, например Белоруссия, Китай, Сербия и Киргизия.

В тексте документа содержится требование о "прекращении временной оккупации территории Украины" и "выводе войск", также осуждается содержание ядерной инфраструктуры на полуострове. Авторы рекомендуют "воздержаться от визитов в Крым" без согласования с Незалежной.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, отметил, что принятие подобной резолюции именно во время проведения форума "нормандской четвёрки" призвано помешать конструктивным решениям.

Сам украинский президент, кстати, в ходе подготовки сегодняшней встречи наговорил нам, да и всем остальным, много всего позитивного и внушающего надежду. И уж, во всяком случае, абсолютно не стыкующегося по духу с той "агиткой", которая выносится сейчас на ваше рассмотрение представительством Украины, подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже проходит саммит в "нормандском формате", на котором присутствуют лидеры России, Украины, Франции и Германии. Президент РФ Владимир Путин и глава Незалежной Владимир Зеленский начали переговоры в двустороннем формате.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×