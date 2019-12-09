Путин — о первой встрече с Зеленским: Хорошо! По-деловому

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Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что остался доволен первой встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Хорошо! По-деловому, — ответил российский лидер на соответствующий вопрос о прошедшей встрече с Зеленским.

В пресс-службе Елисейского дворца подчеркнули, что главы двух стран беседовали в формате "один на один" около пяти-десяти минут.

Ранее Лайф сообщал, что в Париже завершилась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Всего главы двух стран провели за столом переговоров около полутора часов.

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