Путин — о первой встрече с Зеленским: Хорошо! По-деловому

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что остался доволен первой встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

— Хорошо! По-деловому, — ответил российский лидер на соответствующий вопрос о прошедшей встрече с Зеленским.

В пресс-службе Елисейского дворца подчеркнули, что главы двух стран беседовали в формате "один на один" около пяти-десяти минут.

Ранее Лайф сообщал, что в Париже завершилась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Всего главы двух стран провели за столом переговоров около полутора часов.