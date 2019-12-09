В Саратовской области мужчина погиб после наезда четырёх автомобилей

В Саратовской области мужчина погиб в смертельном ДТП после того, как на него наехали четыре автомобиля подряд, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Отмечается, что пешеход перебегал дорогу перед "газелью", от удара его отбросило на встречную полосу, где на него наехали ещё три машины. От полученных травм потерпевший скончался.

Инцидент произошёл на 510-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Балашовском районе. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия, все обстоятельства выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижнем Новгороде 11 детей пострадали после наезда на них машины на тротуаре.