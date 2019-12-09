В Удмуртии спасли двухлетнего малыша, пять дней жившего с умершей матерью

В Удмуртии провели проверку квартир матерей-одиночек, с которыми, по информации социальных служб и правоохранительных органов, могла произойти трагедия, схожая с той, что приключилась в городе Можге. В ходе проверки удалось спасти двухлетнего малыша, проживавшего в квартире с одинокой мамой.

По предварительным данным, женщина умерла пять дней назад от пневмонии. Всё это время ребёнок находился в квартире с её телом.

Проверку инициировал глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". Несмотря на то что на этот раз спасти малыша удалось, в следующий раз всё может сложиться иначе, пишет Бречалов. Он отметил, что регламенты профильных служб будут пересмотрены в связи с инцидентом.

— Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребёнок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь, — подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне, 8 декабря, в Удмуртии обнаружили тело подростка-инвалида, который неделю прожил рядом с телом умершей матери. Мальчик страдал от тяжёлой формы ДЦП и эпилепсии. Ему удалось самостоятельно добраться до крана с водой, чтобы попить, но закрыть кран он не смог и упал. Холодная вода затопила квартиру, и ребёнок умер в ней от переохлаждения.