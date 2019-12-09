СМИ: "Нормандская четвёрка" не смогла согласовать разведение сил в Донбассе

1203

Фото © Facebook / Командування сил спеціальних операцій ЗС України

Странам "нормандской четвёрки" не удалось согласовать вопрос разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, причиной тому стала позиция Киева. Представители Незалежной отметили, что не смогут обеспечить отвод своих военных. Комментариев сторон по этому поводу пока не приводится.

Напомним, сегодня в Париже проходит встреча лидеров стран "нормандской четвёрки". Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский уже завершили двусторонние переговоры, спустя почти полтора часа после их начала. При этом российский лидер остался ими доволен.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×