В США в возрасте 34 лет скончался вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

В августе 2014 года историческое движение стало пионером сбора средств в социальных сетях и получило пожертвования по всему миру.

В США в возрасте 34 лет скончался вдохновитель флешмоба Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс. Он боролся с боковым амиотрофическим склерозом, сообщается на сайте Бостонского колледжа.

— Пит скончался в окружении своей любящей семьи в возрасте 34 лет после героической борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Пит вдохновил так много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пит никогда не жаловался на свою болезнь. Вместо этого он видел в ней возможность дать надежду другим пациентам и их семьям. В результате благодаря своей решимости он стал чемпионом Ice Bucket Challenge. В августе 2014 года историческое движение стало пионером сбора средств в социальных сетях и получило пожертвования по всему миру, что привело к улучшению доступа к лечению БАС, генетическим открытиям и методам лечения.

Суть флешмоба заключается в том, что необходимо вылить на себя ведро ледяной воды, а после перечислить десять долларов в фонд ALS Association и передать эстафету ещё трём людям.