Аваков рассказал о "хорошей атмосфере" на "нормандском саммите"

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил журналистам, что атмосфера на встрече "нормандской четвёрки" в Париже хорошая.

— Атмосфера хорошая. Зеленский молодец, очень жёстко и правильно держит позицию, зрады (предательства, измены. — Прим. Лайфа) нету... Пока всё идёт очень правильно с государственной позиции, — подчеркнул он.

Однако комментировать вопросы о линиях разграничения в Донбассе Аваков отказался.

Напомним, в столице Франции проходит саммит "нормандской четвёрки". Ранее состоялись двусторонние переговоры лидера Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что доволен встречей, всё прошло "хорошо, по-деловому".