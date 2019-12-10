Пресс-секретарь Зеленского рассказала об "очень успешных" переговорах в Париже

Переговоры "нормандской четвёрки" прошли успешно, а в скором времени будет представлено совместное коммюнике. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

— Что бы сегодня ни писали, а мы знаем, что много информации сливалось... по правде, переговоры прошли очень успешно... украинская позиция была представлена очень сильно, — отметила Мендель.

Она также заявила, что вопросы, связанные с Крымом, на саммите не поднимались.

Напомним, сегодня в Париже проходит встреча лидеров стран "нормандской четвёрки". Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский уже завершили двусторонние переговоры — спустя почти полтора часа после их начала. При этом российский лидер остался ими доволен.