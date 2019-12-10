Россия и Украина в Париже решили продолжать переговоры о поставках газа

При этом сторона Незалежной не готова отказаться от компенсаций со стороны "Газпрома".

Российская и украинская делегации на встрече в Париже договорились продолжать переговоры о поставках газа, об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

— С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться, — заявил он и отметил, что диалог получился конструктивным.

При этом он подчеркнул, что Украина не готова отказываться от компенсаций со стороны "Газпрома", и добавил, что оппонентам было объяснено, почему позиция по выполнению решений арбитражей законна.

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.