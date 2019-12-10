Джон Траволта заметил киноляп в фильме "Однажды в Голливуде"

Американский актёр Джон Траволта нашёл киноляп в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", сообщает Independent.

Он отметил, что увидеть ошибку ему помогло увлечение авиацией (Траволта имеет лицензию пилота и несколько тысяч часов налёта).

В частности, он обратил внимание на эпизод, в котором Рик Далтон, герой Леонардо Ди Каприо, возвращается в США из Италии, где снимался в фильмах.

— Нам сообщают, что он (герой Ди Каприо. — Прим. Лайфа) сел на Boeing 747. Но 747 только проходил тестовые полёты в феврале 1969 года, а в эксплуатацию его ввели в январе 1970-го. Они опередили события на девять месяцев. Он мог бы лететь на Boeing 707, — рассказал Траволта.

У самого Джона Траволты есть четыре самолёта, на которых он летает. В 2010 году на одном из воздушных судов он доставил в Австралию героев ток-шоу Опры Уинфри.

Ранее актёр рассказал о своём отношении к знаменитому танцу из "Криминального чтива". Траволта признался, что любит пересматривать этот эпизод.