СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Это связано с ростом издержек перевозчиков и не работающим механизмом государственного демпфера.

Цена авиабилетов в 2020 году продолжит расти, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Отмечается, что это происходит из-за скачка цен на топливо, а государственный демпфер, при котором авиакомпании получат компенсацию из бюджета, пока не работает.

Также за минувший год возросли затраты на обслуживание аэропортов, зарплаты сотрудникам, обязательное страхование и аренду воздушных судов. Несмотря на то, что доходы незначительно превысили расходы, в итоге убытки российских перевозчиков за девять месяцев 2019 года составили 9,7 млрд рублей.

Цены на билеты на "Туту.ру" в ближайшее время возрастут на 6,5% при перелёте эконом-классом, а у сервиса у OneTwoTrip поднимутся на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

Ранее стали известны цены на самые дорогие авиабилеты на Новый год. В топ-10 попал в том числе рейс Москва — Сочи.