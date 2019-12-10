СМИ: Количество ДТП по вине водителей из СНГ выросло почти на 8% за 2019 год

В России третий год подряд растёт количество аварий, произошедших по вине водителей-иностранцев, в том числе из стран СНГ. С начала текущего года произошло 8814 таких ДТП. За 2019 год цифра выросла на 6%. Об этом сообщает газета "Известия".

При этом по вине водителей из стран СНГ аварий стало больше на 7,7%, их число достигло отметки в 4081 случай. Остальные 4733 ДТП пришлись на долю представителей других государств — здесь прирост составил 4,6%. В таких авариях погибло 883 человека, а пострадало 12 379.

Член общественного совета при ГУВД Москвы Пётр Шкуматов отметил, что подобные инциденты происходят по вине иностранцев, задействованных в коммерческом секторе, в частности в пассажирских перевозках. По его словам, многие компании из экономии нанимают водителей из Средней Азии.

— Мигранты соглашаются на график с жуткими переработками и за гораздо меньшие деньги. Естественно, водитель, находящийся за рулём шесть дней в неделю по 12 часов в сутки, спустя какое-то время начинает испытывать хроническую усталость, а управлять транспортом в таком состоянии очень рискованно, — рассказал Шкуматов.

У таких водителей также часто недостаточно квалификации для работы в крупных мегаполисах. Получив навыки вождения в небольших населённых пунктах, в условиях напряжённого движения им становится сложно.

При этом многие эксперты уверены, что виновно в том числе и законодательство, в котором нет механизмов для привлечения к ответственности граждан других стран.

— Для иностранных водителей в России нет наказания за нарушение ПДД, поэтому это не мотивирует их на законопослушное поведение. Даже если нарушения фиксируются камерой, их всё равно не наказывают, потому что нет базы, по которой можно было бы проверить собственника транспортного средства, — пояснил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Чтобы решить сложившуюся проблему, он предлагает воспользоваться опытом белорусских коллег. Там, по словам Лысакова, тоже нет базы данных иностранных водителей. Но при нарушении ПДД их либо сразу догоняет патруль ДПС, либо штраф выписывают и обязывают оплатить при выезде из страны.