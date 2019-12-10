СМИ: Лидеры "четвёрки" договорились об обмене пленными "всех на всех"

Лидеры "нормандской четвёрки" в ходе саммита договорились об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех", об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации.

Также СМИ Незалежной сообщили, что обмен пленными между Россией и Украиной планируется произвести до 31 декабря.

Напомним, во Франции проходит саммит "нормандской четвёрки", в рамках его состоялась встреча в двустороннем формате между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российский лидер отметил, что переговоры прошли успешно. Пресс-секретарь главы Незалежной также отметила, что украинская позиция была представлена очень сильно.