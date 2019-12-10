Рабочий ужин лидеров "нормандской четвёрки" завершился в Елисейском дворце

Вскоре после него начнётся совместная пресс-конференция глав государств по итогам саммита.

Рабочий ужин "нормандской четвёрки" завершился в Елисейском дворце. На нём присутствовали президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В ближайшее время ожидается совместная пресс-конференция лидеров по итогам саммита.

Заседание в Елисейском дворце продлилось более двух часов, после него также состоялась первая личная встреча глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также прошли беседы в двустороннем формате. Отмечается, что переговоры прошли успешно. В частности,по сообщениям СМИ, достигнуты договорённости об обмене пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря.