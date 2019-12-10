Макрон предложил провести саммит "нормандской четвёрки" через четыре месяца

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четвёрки" предложил провести следующее аналогичное мероприятие через четыре месяца.

Он также заявил, что нынешняя встреча состоялась благодаря долгой работе, в которой принимал участие каждый из лидеров стран "четвёрки". По его словам, переговоры сумели привнести значительные подвижки в ряде конкретных вопросов, которые были отражены в минских соглашениях.

Напомним, сегодня в Париже проходит встреча лидеров стран "нормандской четвёрки". Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский уже завершили двусторонние переговоры — спустя почти полтора часа после их начала.