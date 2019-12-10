Меркель — о саммите "нормандской четвёрки": Я довольна этой встречей

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" выразила своё удовлетворение проведёнными переговорами.

Я довольна этой встречей. Впервые президент Путин и президент Зеленский встретились, — заявила Меркель.

Она также выразила мнение о необходимости усовершенствования режима прекращения огня и отметила, что стороны "преодолели период стагнации".

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что следующий саммит "нормандской четвёрки" должен пройти через четыре месяца.

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