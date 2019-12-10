Меркель — о саммите "нормандской четвёрки": Я довольна этой встречей

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" выразила своё удовлетворение проведёнными переговорами.
— Я довольна этой встречей. Впервые президент Путин и президент Зеленский встретились, — заявила Меркель.
Она также выразила мнение о необходимости усовершенствования режима прекращения огня и отметила, что стороны "преодолели период стагнации".
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что следующий саммит "нормандской четвёрки" должен пройти через четыре месяца.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram