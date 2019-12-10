Астролог предсказал Петросяну скорый и скандальный развод

Эксперт также отметил, что для юмориста недавний, уже пятый, брак станет последним в жизни.

Поклонники юмориста Евгения Петросяна активно обсуждают его свадьбу с молодой помощницей — 30-летней Татьяной Брухуновой. Однако профессиональный астролог Павсекакий Богданов уверен: союз этот не будет долгим и крепким и кончится очередным громким скандалом, пишет ИА Nation News.

— Мы составляли его натальную карту. У него ожидается брак, и это последний брак, причём года через полтора у него будет громкий бракоразводный процесс. После Степаненко он обязан затащить в ЗАГС молодую — он её притащил. Его ждёт очередной развод, это будет шоу по всем каналам: крики, слёзы, всё в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана, — рассказал астролог.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак развелась со своим экс-супругом Максимом Виторганом за месяц до свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, в августе 2019 года. При этом слухи о возможном расторжении брака знаменитостей ходили ещё зимой.

Богданов также рассказал, что в браке Петросяна и Брухуновой будет составлен брачный контракт, но супруга по нему ничего не получит. Взамен этого она заработает денег на скандале — будет ходить по разным ток-шоу и рассказывать в эфире о разводе.

По словам астролога, у помощницы юмориста будет три брака в жизни, однако ни с одним из супругов она не уживётся. Не осталась без внимания Богданова и личность самого Петросяна.

— Петросян очень магиозависимый. Вокруг него много приворотов и отворотов и магии, которую он делает сам и которую делают ему. Он нереально от этого всего очень зависит, поэтому союз будет недолговечен и через некоторое время вся страна станет покупать чипсы и смотреть шоу "Развод Евгения Петросяна", — отметил эксперт.

Напомним, 9 декабря стало известно, что 74-летний комик женился на своей молодой помощнице. Для него это пятый брак. Бывшая жена Петросяна и его коллега по цеху Елена Степаненко о новой избраннице экс-супруга даже не знала.