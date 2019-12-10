Путин выразил надежду на продолжение поэтапного разведения сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" в Париже сообщил о принятии участниками встречи совместного документа, который подтверждает безальтернативность выполнения минских договорённостей.

Кроме того, российский лидер выразил мнение о необходимости продолжать поэтапное разведение сил в Донбассе.

— Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, — заявил Путин.

По словам главы государства, важно увеличить количество пропускных пунктов на линии соприкосновения, а также создать условия для их быстрого прохождения местными жителями.

— Давайте не забывать о простых людях, которые там живут, и все их договорённости должны способствовать улучшению их жизни не когда-нибудь, а сейчас, — отметил Путин.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что следующий саммит "нормандской четвёрки" должен пройти через четыре месяца.