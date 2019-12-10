Участники саммита высказались за внесение изменений в Конституцию Украины

Участники "нормандского саммита" выступили за внесение изменений в Конституцию Украины на основе "формулы Штайнмайера", об этом сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи.

Отмечается также, что лидеры государств надеются на установление полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.

— Стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкреплённого осуществлением всех необходимых мер по поддержанию перемирия, до конца 2019 года, — отмечается в документе.

Ранее лидеры "нормандского саммита" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. Отмечается, что встреча прошла успешно, ею осталась довольна канцлер ФРГ Ангела Меркель, также это отмечается в сообщении пресс-секретаря лидера Украины Владимира Зеленского.