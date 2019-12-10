Путин ответил на вопрос о причастности РФ к убийству гражданина Грузии в Берлине

Он также прокомментировал возможность ответных мер на выдворение из Германии двух российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" ответил на вопрос журналистов о причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе этого года.

Ему напомнили о том, что глава государства обещал принять ответные меры на выдворение двух российских дипломатов, и попросили прокомментировать, когда они будут приняты и насколько силён кризис в двусторонних отношениях.

Путин подчеркнул, что национальность не имеет значения, поскольку убитый был опасным боевиком и очень жестоким человеком, и добавил, что он находился в России в розыске. Президент напомнил, что РФ неоднократно ставила вопрос о его выдаче, но не нашла понимания.

— Про ответные меры — существует неписаная практика: вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших, — заключил он.

Напомним, в августе 2019 года в Берлине неизвестный застрелил гражданина Грузии. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В связи с этим Германия выслала двух российских дипломатов. Позже в бундестаге назвали высылку сотрудников российского посольства фарсом, поскольку достоверных доказательств причастности России нет. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что такая позиция Берлина неприемлема.