Путин стихом ответил Зеленскому: А у нас в квартире газ, а у вас? — видео

Президент России Владимир Путин процитировал известное детское стихотворение Сергея Михалкова в ответ на вопрос о газе, который был задан лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

Журналисты поинтересовались у украинского президента, обсуждалась ли тема газа в ходе переговоров, на что он ответил, что лидеры стран действительно поднимали данную тему.

— Мы говорили об этом на двусторонней встрече. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И на уровне советников будут обсуждаться объём, формат, цена, — заявил Зеленский.

После этого тему продолжил российский лидер, который в необычной форме решил ответить своему коллеге.

— Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть — и будет. И может быть дешевле на 25%, если договоримся о совместной и честной работе, — подчеркнул Путин.

Напомним, 18 ноября Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. В Киеве же заявили, что предложение "Газпрома" является неприемлемым, и предложили сделку на своих условиях.