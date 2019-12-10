Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с Донбассом: Я сам с Юго-Востока

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" заявил, что готов к прямому диалогу с Донбассом.

Он подчеркнул, что планирует контактировать с представителями Донецкой и Луганской республик напрямую, и добавил, что у него там огромное количество людей.

— Сегодня не единожды президент РФ говорил о прямом диалоге. Конечно, я готов. Я всё время говорю с ними. Я сам с Юго-Востока, — сказал лидер Незалежной.

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории и не согласится на федерализацию.