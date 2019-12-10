Макрон заявил, что европейская стабильность зависит от урегулирования на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" заявил, что стабильность в Европе напрямую зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

— Стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры доверия и безопасности проходят через урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках минских соглашений. И потому сегодняшняя встреча была важна, — подчеркнул он.

Ранее французский лидер предложил провести аналогичный саммит "нормандской четвёрки" через четыре месяца.

Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отмечается, что переговоры прошли успешно. По итогам заседаний было принято коммюнике.