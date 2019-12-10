Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, где пройдёт следующая встреча "нормандской четвёрки".
— В Берлине, — отметил он.
Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон предложил провести саммит в аналогичном формате через четыре месяца.
Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также были проведены заседания в двустороннем формате. Отмечается, что переговоры прошли успешно, ими довольны российский лидер и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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