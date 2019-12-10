Зеленский заявил, что он "русскоязычный президент"

Он добавил, что общаться на русском и украинском в Незалежной не запрещено, это могут делать образованные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что не видит проблемы в использовании русского языка на Украине.

Украинский лидер также добавил, что он "русскоязычный президент".

Зеленский подчеркнул, что в его стране живут образованные люди, которые говорят на двух языках, это "не запрещено", и можно общаться, переходя с русского на украинский.

Ранее глава Незалежной заявил о готовности к прямому диалогу с Донбассом и подчеркнул, что он сам с Юго-Востока. Он также отметил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже — это большой шаг к миру.