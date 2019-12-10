В самолёте, где стало плохо погибшему рэперу Juice WRLD, нашли 32 кг марихуаны

Полиция США конфисковала в общей сложности 32 килограмма марихуаны, находившиеся в нескольких чемоданах, из самолёта, в котором стало плохо рэперу Джареду Энтони Хиггинсу (Juice WRLD). Впоследствии музыкант скончался.

Как пишет TMZ, он принял "несколько неизвестных таблеток" перед тем, как у него случился сердечный приступ и он умер.

К тому же рэпер был зависим от опиоидного анальгетика Percocet. На борту самолёта также был обнаружен сироп от кашля с кодеином — алкалоидом опиума со слабым наркотическим воздействием.

Напомним, 21-летний Juice WRLD умер в аэропорту Чикаго 8 декабря. У него случился сердечный приступ, прибывшим на вызов медикам спасти молодого человека не удалось.