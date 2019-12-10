ВЦИОМ: Только 8% россиян любят зиму

У тех, кто всё-таки отдаёт предпочтение этому времени года, положительные эмоции вызывают снег, Новый год, мороз и зимние виды спорта.

ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме, по его данным, только 8% россиян любят зиму, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

А вот лето предпочитает 46% населения России. Весну назвали любимым временем года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а селяне и горожане из миллионников — осень.

Те, кто всё-таки любит зиму, называют причинами симпатии снег (38%), празднование Нового года (20%), мороз и свежий воздух, зимние виды спорта. Больше половины опрошенных считают, что холодное время года не влияет на физическое состояние и настроение.

Негатив по отношению к зиме у россиян вызывают холод (54%), грязь (16%) и гололёд (10%), а ещё треть испытывают упадок сил и отрицательные эмоции.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернётся русская зима, это произойдёт в середине недели, со среды по субботу установится ясная и морозная погода.