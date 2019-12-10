Зеленский о переговорах с Путиным: Пока ничья

Он также отметил, что с президентом России сложно договариваться, поскольку он детально разбирает каждый вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четвёрки" на брифинге с журналистами после завершения переговоров.

Он отметил, что условным счётом по итогам в Париже стала "ничья".

Глава Незалежной добавил, что с Путиным "сложно договариваться", поскольку он каждый вопрос разбирает детально.

— Можно ли договариваться? Трудно договариваться, очень, но сегодня были моменты, когда мы о чём-то договорились, о некоторых вещах, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель заявила, что переговоры прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно. Президент Украины назвал большим шагом к миру встречу с Путиным в Париже.