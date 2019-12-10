Диетолог назвала "убийц фигуры" на новогоднем столе

В топ-пять антирейтинга вошли майонез, шампанское, жирное мясо, соленья и сладости.

Диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты на новогоднем столе самые вредные для фигуры, её слова приводит Пятый канал.

На первое место в топ-5 "убийц фигуры" вышел майонез, врач посоветовала заменить его лёгкими соусами на основе йогуртов без добавок.

На втором месте — шампанское, этот слишком сладкий и газированный напиток мало того, что вреден сам по себе, он ещё и провоцирует чувство голода.

Третьими по вредности диетолог называет жирное мясо и колбасы, в том числе ветчину, которую добавляют в традиционный новогодний оливье.

Дальше идут соленья, их советуют заменить на свежие овощи, и замыкают рейтинг сладости, которые лучше оставить на утро.

Сама Мария Дубская планирует накрыть праздничный стол с диетическими продуктами: запечь кролика, приготовить жюльен на нежирном йогурте и отдать предпочтение фруктам.