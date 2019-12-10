В ЦОДД рассказали, когда ждать первые пробки в Москве в новом году

Первых серьёзных затруднений на столичных дорогах в 2020 году стоит ждать 13 января. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

— Пробки начнут возвращаться в первую рабочую неделю — примерно с 13 января, — заявила Писарь.

По её словам, в праздники небольших затруднений стоит ждать лишь у торговых центров, цирков, театров и других подобных мест. Кроме того, не ждут в Центре затруднений и в первый рабочий день 8 января, так как ряд москвичей берут несколько дней отпуска и улетают из столицы.

Ранее в ЦОДД рассказали о сложной ситуации на дорогах перед праздниками, которая будет вызвана ажиотажем в канун Нового года.