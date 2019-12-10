Зеленский: Протесты в Киеве — козырь и аргумент для Путина на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам "нормандского саммита" заявил, что протесты в Киеве стали "козырем и аргументом" для президента России в ходе переговоров.

— У российской стороны были аргументы, они приводили именно эти аргументы в деталях: кто-то кричит, кто-то против... То есть это очень сложный диалог с очень непростыми людьми... Но мне кажется, что эти акции — это только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым сегодня пользовался президент России, — отметил украинский лидер и добавил, что это были сложные переговоры с непростыми людьми.

8 декабря в Киеве оппозиция провела на майдане Незалежности акцию "Красные линии для Зеленского" в преддверии саммита "нормандской четвёрки", а вечером того же дня жители города собрались у администрации президента, чтобы предъявить ему требования накануне его отправления в Париж.